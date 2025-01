Nascondeva 10 panetti di cocaina del minivan, arrestato a Olbia

Arrestato un 22enne a Olbia.

È scattata durante la mattina del 15 gennaio un’importante operazione antidroga condotta dai finanzieri del Gruppo di Olbia, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un giovane di 22 anni, cittadino serbo, con l’accusa di traffico di stupefacenti. Il fermo è avvenuto durante i controlli di routine sulle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno. Il sospettato trasportava un ingente carico di droga nascosto in un minivan a noleggio con targa estera.

L’operazione è iniziata durante lo sbarco dei passeggeri della motonave Moby proveniente da Civitavecchia. Tra i veicoli controllati, l’atteggiamento nervoso del conducente di un minivan e la vaghezza dei motivi del viaggio hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche con il supporto delle unità cinofile. Il cane antidroga Joy ha mostrato particolare interesse per il veicolo, spingendo i finanzieri a effettuare una perquisizione accurata.

L’indagine ha rivelato un sofisticato doppiofondo nascosto nell’abitacolo del minivan, dotato di un sistema di apertura meccanica. All’interno, erano custoditi 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 11 chilogrammi. La droga, destinata presumibilmente al mercato locale o regionale, avrebbe potuto generare enormi profitti illeciti. Il 22enne è stato immediatamente tratto in arresto e trasferito nella Casa Circondariale di Tempio Pausania, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica.

Questa operazione, coordinata dal Comando provinciale di Sassari, rientra nel dispositivo permanente della Guardia di Finanza contro i traffici illeciti. L’attività testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza pubblica e per garantire il rispetto dell’economia legale.

