Un incrocio pericoloso a Olbia.

Tra via Leonardo da Vinci e via Euclide, dalle parti di via Veronese a Olbia, c’è un incrocio pericoloso. Nell’intersezione non c’è nessuna segnaletica per le auto. Un vero tormento per chi si trova a passare per la via.

Un automobilista ha segnalato l’esistenza di questo strano incrocio dopo aver rischiato un incidente. Il conducente non sapeva quando dare o avere la precedenza, sfiorando l’impatto.

In pratica, è come attraversare il semaforo con quattro verdi contemporaneamente, fa notare. La richiesta che fa l’automobilista al Comune è quella d’intervenire al più presto. L’incrocio è pericoloso e forse la segnaletica potrebbe ridurre un po’ i rischi.

