L’incidente tra Fonni e Nuoro.

Violento incidente stradale intorno alle 19 di oggi sulla statale 389 tra Fonni e Nuoro. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118, sono due i feriti. Il più grave ha riportato un trauma cranio facciale. Mentre il secondo ha riportato dei traumi minori. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso.

Sul luogo dell’incidente presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

