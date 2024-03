Olbia, risponde ad un’inserzione sui social, lei la insulta e la blocca

La donna insultata sui social a Olbia.

Non è la prima volta che a Olbia gli utenti si trovino faccia a faccia con inserzioni truffaldine e situazioni spiacevoli sui social. Spesso accadono anche situazioni particolari, come una strana ”truffa” che una persona ha subìto in un gruppo sui social.

La vittima di un privato maleducato, ha pubblicato uno screenshot da parte di un venditore di un Folletto usato, per informare gli iscritti al gruppo della presenza di questa inserzione. L’inserzionista, alla richiesta di informazioni, le ha risposto “Testa e cazz” e poi l’ha immediatamente bloccata. Non si spiega il motivo della risposta maleducata, ma la malcapitata l’ha definito un tentativo di truffa. Al di là di questo episodio, diversi olbiesi e turisti stanno denunciando l’aumento di frodi sui gruppi social, che ora stanno aumentando con l’arrivo della stagione estiva. In particolare, da parte di chi affitta case, che poi si rivelano inesistenti. Problematica che purtroppo avviene ogni anno in questo periodo, quando molti turisti si mettono alla ricerca di abitazioni per trascorrere le vacanze in Gallura.

