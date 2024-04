Investito in via Dei Fiori a Olbia un giovane in bicicletta.

A Olbia un ragazzo in bicicletta sarebbe stato investito da un pirata della strada. Ad assistere all’episodio, avvenuto in via Dei Fiori, il musicista olbiese Giovanni Budroni, che ha pubblicato un appello sui social, che ha ottenuto centinaia di condivisioni.

”Sabato notte intorno all’una e un quarto via Dei Fiori è stato investito un giovane ragazzo che rientrava a casa dal lavoro con la sua bici – si legge nel suo appello -. L’autista dell’auto è scappato senza neanche fermarsi. Sono uscito da casa con miei figli dopo aver sentito il botto dell’impatto e la macchina che scappava nel buio. Abbiamo trovato il giovane ragazzo per terra dolorante per il colpo preso e per le varie escoriazioni in tutto il corpo. Sicuramente avrà avuto anche qualche frattura, visto che non riusciva a muovere gli arti superiori”.

”Già qualche mese fa, nel buio più totale di via Dei Fiori è stato aggredito un altro ragazzo che portava le pizze, anche lui è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale – prosegue -. Noi abitanti di via Dei Fiori ( snodo nevralgico della circonvallazione) da oltre 30 anni viviamo nel buio e nella paura di mettere fuori il naso dalla porta, visto che ormai anche i furti sono all’ordine del giorno. Morale: costa cosi tanto mettere 4 lampioni il quei 150 metri di terribile di buoi totale? E fare circolare in zona le pattuglie di carabinieri e polizia? Vi prego fate qualcosa prima che ci scappi il morto”.

