Tentato stupro a San Simplicio, la rabbia delle residenti: “Qui servono le ronde”

La paura delle donne dopo il tentato stupro nel quartiere di Olbia.

Dopo il tentato stupro avvenuta nel quartiere San Simplicio, ora le donne che vivono nel rione hanno paura. Da tempo l’allarme verso la situazione in cui versa questa zona di Olbia è alto, ma mai in questo modo. Dopo il tentato stupro avvenuto sabato sera in via Andrea Doria, ora molte donne temono di uscire di casa.

C’è così chi propone di fare le ronde nel quartiere la sera, perché “inutile negare la grande preoccupazione per gli incresciosi episodi che si stanno susseguendo nel nostro quartiere”, hanno detto i residenti a poche ore dall’aggressione ad una ragazza del posto. Sono soprattutto le donne ad essere impaurite dalla situazione in cui versa San Simplicio, proponendo delle soluzioni per aumentare la sicurezza in questa parte della città. “Stento a credere che si sia arrivati al punto da non poter uscire da sole per fare una passeggiata nel nostro quartiere“, se qualcuno ha a cuore la nostra città non pensi solo alle cose esteriori e panoramiche, ma bensì la sicurezza dei cittadini che vivono al centro e nelle periferie”, dicono le residenti.

La violenza

La maggiore preoccupazione riguarda la presenza di ruderi e di cantieri mai terminati, che spesso sono frequentati da tossicodipendenti o diventano ricettacolo di rifiuti. E’ proprio in uno di essi, in via Doria, una delle vie più problematiche del quartiere, che è avvenuta l’aggressione ai danni di una 30enne olbiese, che si trovava nei pressi del cantiere.

La vittima è stata trascinata all’interno del rudere da un concittadino, Marco Cocco, il quale l’ha aggredita sottraendole il telefonino. Il 32enne è stato colto sul fatto mentre cercava di violentare la donna, che è stata salvata dall’aggressione. Un fatto terribile che non si era mai verificato a Olbia, quanto meno nel quartiere San Simplicio, dove però si vive in una situazione di allarme sociale, a causa di episodi di violenza e abbandono dei rifiuti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui