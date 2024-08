Investito da una Jeep a Olbia, 40enne muore dopo due settimane

Morto l’uomo investito a Olbia.

Il senzatetto ecuadoriano di 40 anni, investito il 17 agosto in via Torino a Olbia, è morto ieri all’ospedale Giovanni Paolo II, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto mentre un automobilista olbiese, guidando a bassa velocità, non è riuscito a evitare l’uomo, che secondo testimoni barcollava in mezzo alla strada. L’investitore, inizialmente denunciato per lesioni personali stradali gravissime, potrebbe ora affrontare accuse più gravi. I familiari del defunto hanno autorizzato l’espianto degli organi.

