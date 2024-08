Pedone di 40anni investito stamane a Olbia, è grave

L’uomo di 40anni investito a Olbia sarebbe senza fissa dimora.

Questa mattina un pedone di 40anni è stato investito a Olbia in via Torino. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso. Come scrive La Nuova Sardegna, si tratterebbe di un senza fissa dimora, privo, al momento dell’incidente, dei documenti di identità. Intervenuti sul posto 118 e polizia locale, che hanno trasportato anche l’autista dell’auto coinvolta in ospedale per i consueti test dell’alcolemia e antidroga.

