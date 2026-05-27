Lavori alla condotta dell’acqua, rubinetti chiusi a Olbia

I lavori alla condotta dell’acqua di Olbia.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura ha fatto sapere che nei Distretti irrigui di Olbia Nord e Olbia Sud che, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti e non rinviabili, sarà necessario intervenire sul tratto terminale della condotta dell’acqua Maestra A. Nel distretto di Olbia Nord, servito dal Bacino di compenso A, risultano interessate le località di Paule Lada, Ludos, Contras e S’accutadolza, insieme alle altre utenze del territorio.

Anche il Distretto Irriguo di Olbia Sud rientra nell’area coinvolta dagli interventi programmati. Tra il 29 e il 30 maggio si prevedono possibili cali di pressione e, in alcuni casi, la temporanea sospensione dell’erogazione idrica verso le utenze indicate. Le attività si rendono necessarie per garantire la funzionalità della rete irrigua e la sicurezza del sistema di distribuzione, con l’obiettivo di ridurre eventuali criticità future e assicurare una maggiore continuità del servizio alle utenze coinvolte nel comprensorio interessato locale interessato.

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