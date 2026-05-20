Abbanoa, guasto improvviso a Tempio: disagi con l’acqua

Il guasto alla rete dell’acqua Abbanoa a Tempio.

Nel comune di Tempio Pausania sono in corso nella mattinata odierna interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica da parte delle squadre di pronto intervento di Abbanoa, impegnate in via Val D’Ossola per attività di ripristino e verifica dell’infrastruttura. Le operazioni, avviate alle ore 9, sono programmate con conclusione indicativa intorno alle 15 e comportano la necessità di sospendere temporaneamente il flusso idrico sulla linea di adduzione interessata. La chiusura si è resa indispensabile per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori tecnici previsti sul tratto di rete coinvolto.

Durante la fascia oraria interessata dall’intervento, secondo quanto comunicato, potranno registrarsi riduzioni della pressione e possibili interruzioni dell’erogazione dell’acqua in diverse aree della città. Le variazioni del servizio riguardano in particolare le vie Val D’Ossola, Olbia, Fosse Ardeatine, Rinascita, Nuovo Stadio, Val Di Cossu, Giocantinu, Balistreri, Rio Parapinta e Antonio Muzzetto, dove l’approvvigionamento idrico potrebbe risultare non regolare fino al completamento delle attività.

Le squadre operative del gestore hanno fatto sapere che le lavorazioni sono finalizzate al ripristino della piena funzionalità della rete e che ogni fase viene condotta con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile la durata dell’interruzione. Qualora gli interventi dovessero concludersi prima del termine previsto, l’erogazione potrà essere riattivata anticipatamente rispetto all’orario indicato.

Una volta ripristinato il servizio, non si esclude che possano verificarsi temporanee alterazioni della qualità dell’acqua, con fenomeni di torbidità legati allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte. Si tratta di condizioni che, secondo le indicazioni tecniche, tendono a normalizzarsi nel breve periodo con il ritorno alla stabilità del flusso. Eventuali disservizi o anomalie potranno essere segnalati dagli utenti al servizio guasti di Abbanoa, attivo 24 ore su 24 tramite il numero verde dedicato 800/022040, al fine di consentire ulteriori verifiche e interventi mirati laddove necessari. Le attività rientrano nella gestione ordinaria delle emergenze e della manutenzione della rete idrica comunale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui