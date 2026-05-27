Ripristinato il servizio bus nella frazione di San Teodoro

Il servizio bus nella frazione di San Teodoro.

A San Teodoro, nella località di Badualga, è tornata nuovamente operativa da oggi, mercoledì 27 maggio, la fermata Arst fronte Cantoniera sulla strada statale 125, in direzione Olbia.

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La riapertura segue il completamento degli interventi di manutenzione che avevano interessato il tratto viario e che avevano imposto lo spostamento temporaneo della fermata. Gli utenti del trasporto pubblico locale possono dunque usufruire nuovamente della sosta abituale, senza più deviazioni o disagi legati ai cantieri conclusi. L’intervento ha permesso il ritorno alla normalità della circolazione e del servizio di linea nella frazione, garantendo così la consueta accessibilità per i pendolari e i residenti della zona.

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