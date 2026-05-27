Ripristinato il servizio bus nella frazione di San Teodoro

Il servizio bus nella frazione di San Teodoro.
A San Teodoro, nella località di Badualga, è tornata nuovamente operativa da oggi, mercoledì 27 maggio, la fermata Arst fronte Cantoniera sulla strada statale 125, in direzione Olbia.
La riapertura segue il completamento degli interventi di manutenzione che avevano interessato il tratto viario e che avevano imposto lo spostamento temporaneo della fermata. Gli utenti del trasporto pubblico locale possono dunque usufruire nuovamente della sosta abituale, senza più deviazioni o disagi legati ai cantieri conclusi. L’intervento ha permesso il ritorno alla normalità della circolazione e del servizio di linea nella frazione, garantendo così la consueta accessibilità per i pendolari e i residenti della zona.