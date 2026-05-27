Diritto allo studio, a Palau contributi per studenti

A Palau i contributi per il diritto allo studio.
A Palau attivi i contributi per il diritto allo studio con la borsa di studio regionale e il buono libri destinati agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Le domande dovranno essere presentate entro il 24 giugno.
Per la borsa di studio regionale è richiesto un Ise familiare non superiore a 14.650 euro, mentre per il buono libri il limite Isee è fissato a 20.000 euro. Per quest’ultimo beneficio, la documentazione delle spese sostenute, come fatture o scontrini, dovrà essere consegnata entro il 16 ottobre.
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Le richieste possono essere inoltrate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure trasmesse tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione del Comune di Palau, contattabile al numero 0789/770824-816 o all’indirizzo [email protected].