I lavori a Olbia.

Buone notizie per il cantiere infinito di via Marco Polo. Sono stati assegnati i fondi di 1 milione e 200 mila euro, destinati a completare il cantiere che va dalle scuole di Isticadeddu, fino alla rotonda di via Marco Polo.

“Il progetto esecutivo è pronto – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -. Ora dobbiamo soltanto fare la gara e pensiamo che una volta mandato a Cagliari il cronoprogramma delle opere e lo stato dell’arte delle progettazioni, presto faremo il bando di gara per realizzare il tratto che va dalle scuole di Isticadeddu, fino alla rotonda di Marco Polo che abbiamo da poco appaltato”.

I lavori erano cominciati nell’estate del 2020, il progetto prevedeva l’allargamento della sede stradale e dei marciapiedi, l’istituzione della pista ciclabile e l’installazione delle rotatorie di ingresso a Pasana e alla tangenziale. A maggio del 2021 era stato aperto l’ingresso su via Vittorio Veneto, con le piste ciclabili e i nuovi marciapiedi.