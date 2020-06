I lavori in via Vittorio Veneto.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, martedì 30 giugno, presenterà al Comitato di quartiere di Isticadeddu e alla popolazione il progetto che rivoluzionerà la viabilità in via Vittorio Veneto e in via Marco Polo. Un progetto che prevede l’allargamento della sede stradale e dei marciapiedi, l’istituzione della pista ciclabile e l’installazione delle rotatorie di ingresso a Pasana e alla tangenziale.

Il costo dei lavori, che partiranno la prossima settimana, si aggirerà intorno ai 3 milioni di euro. Lavori che comporteranno, dal primo luglio e fino al 19 dicembre, modifiche alla circolazione veicolare e pedonale, oltre che l’abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari, nel tratto di via Vittorio Veneto che va da via Vulcano fino all’intersezione con il secondo lotto della tangenziale.

