Addio a Mario Deiana.

Apparteneva a una delle famiglie più vecchie di Olbia, Mario Deiana, scomparso recentemente a 84 anni e ricordato da tanti come uno dei volti della storica farmacia Lupacciolu.

Deiana era molto conosciuto in città, la sua famiglia risiedeva nel centro storico. Come suo zio, morto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, era entrato giovanissimo come aiutante di quella che era allora la farmacia Giorgini, poi passata ai Lupacciolu. Ha dedicato la sua vita al suo lavoro, come commesso, fino al suo pensionamento, raggiunto 20 anni fa, quando la farmacia si trovava ancora in piazza Regina Margherita e alla sua famiglia e a sua moglie Maria Pia, dalla quale ha avuto due figli.