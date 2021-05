Il nuovo ingresso di Olbia.

Una prima parte dell’ingresso di Olbia su via Vittorio Veneto è stata conclusa. La nuova strada, inaugurata stamattina, con una pista ciclabile ben separata dalla carreggiata, fa parte di un progetto più ampio che comprende la riqualificazione di un quartiere dimenticato.

La riqualificazione di Isticadeddu.

Con i lavori Isticadeddu cambierà finalmente volto e non sarà più ricordata come una periferia. Il progetto, ottenuto con finanziamenti comunali e regionali, comprende la realizzazione di un altro lotto che rivoluzionerà la viabilità del rione di Isticadeddu e di Pasana. Il primo tratto di strada, inaugurato stamattina, cambierà per sempre l’aspetto dell’ingresso ovest di Olbia, con il proseguimento della pista ciclabile e la realizzazione di quattro rotatorie, una in via Marco Polo, una in via Cook, via Plutone e via della Ferula.

I lavori per la rotatoria di via Marco Polo sono in corso e sarà conclusa entro l’inizio dell’estate. I lavori per la nuova carreggiata fanno parte di un ampio progetto, che prevedono impianti di pubblica illuminazione e una rete di smaltimento delle acque meteoriche. La spesa complessiva per il restyling del Corso Vittorio Veneto è di circa 6 milioni di euro.

