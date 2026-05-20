I carabinieri di Olbia incontrano gli alunni, due giorni sulla legalità

L’incontro dei carabinieri con gli alunni di Olbia.

Un’occasione di incontro tra istituzioni e giovani studenti si è sviluppata a Olbia e Golfo Aranci dove, tra il 18 e il 19 maggio, i carabinieri del Reparto Territoriale hanno promosso due giornate formative rivolte agli alunni delle scuole elementari. L’iniziativa ha consentito ai bambini di avvicinarsi in modo diretto alla realtà dell’Arma, attraverso momenti di dialogo e attività dimostrative pensate per illustrare da vicino il lavoro quotidiano dei militari.

Nel corso degli appuntamenti, i più piccoli hanno avuto la possibilità di osservare e conoscere i mezzi utilizzati nei servizi di controllo del territorio, tra cui le autovetture di pronto intervento e le motociclette in dotazione alla Sezione Radiomobile. Particolare interesse ha suscitato anche la Motovedetta in servizio a La Maddalena, che ha richiamato l’attenzione degli studenti, incuriositi dalle sue caratteristiche e dalle attività svolte in ambito marittimo.

Spazio anche agli aspetti investigativi con la partecipazione dei militari della Sezione Operativa, che hanno mostrato alcune tecniche utilizzate durante i sopralluoghi e le operazioni di repertamento sulla scena del crimine. Le spiegazioni hanno dato origine a numerosi quesiti da parte degli alunni, interessati a comprendere le modalità con cui vengono condotte le indagini.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività portate avanti dall’Arma dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità e ha rappresentato un momento di confronto diretto con le nuove generazioni. L’esperienza ha offerto agli studenti l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza sul ruolo svolto dalle Forze dell’Ordine, favorendo al contempo un rapporto di fiducia con le istituzioni e contribuendo al percorso educativo legato al senso civico.

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