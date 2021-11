Il nuovo appuntamento della Rassegna incontri d’autunno.

Giovedì 11 novembre alle 17 ospite della Rassegna incontri d’autunno sarà il giornalista e scrittore Gian Carlo Tusceri con il libro “Pascal, mon amie – Il naufragio de La Sémillante”, la cronaca romanzata di una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, avvenuta 150 anni fa nel braccio di mare che separa la Corsica dalla Sardegna. Introduzione a cura di Paola Ruggeri.

Dialoga con l’autore la professoressa Paola Ruggeri, docente di Storia romana presso l’Università di Sassari. L’ingresso è libero e gratuito con Green pass obbligatorio, ma è consigliata la prenotazione allo 0789.26710.

Il libro.

Una fregata da guerra francese cola a picco nello Stretto di Bonifacio. È il 15 febbraio 1855 e, in Crimea, Francia e Inghilterra contendono alla Russia zarista il controllo degli Stretti. Sull’inabissamento de “La Sémillante” Alphonse Daudet scriverà uno dei suoi racconti più avvincenti. Tanti anni dopo la tragedia (700 morti e nessun superstite) Gian Carlo Tusceri fa di nuovo rotta sulle orme del naviglio francese, interrogando, con il solito piglio, le zone torbide e di ombra di una vicenda sulla quale non è mai stata fatta sufficiente chiarezza. Le domande senza risposta continuano così ad essere tante, e i sospetti di Tusceri, che ha fuso storia e fiction, rincarano la dose. Un autentico saggio di storia sotto non troppo mentite spoglie.

Gian Carlo Tusceri

Nasce nel 1944 a La Maddalena, nelle Bocche di Bonifacio. Laureato in Scienze Politiche – Trattati e Politica Internazionale è pubblicista, scrittore e saggista, studioso dei fenomeni socio-linguistici dell’area mediterranea. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi vincendo vari premi letterari.