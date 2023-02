Lutto a Olbia per la scomparsa di Pietro Vaccarella.

C’è grande dolore a Olbia per la scomparsa, a 83 anni, di Pietro Vaccarella. L’uomo risiedeva da tempo in Gallura nonostante fosse originario di Palermo, in Sicilia. Nell’ultimo periodo le condizioni di salute erano peggiorate, ragion per cui era stato trasferito nell’hospice di Tempio Pausania.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 16:15, nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia. Ad accompagnarlo nell’ultimo viaggio ci sarà la moglie Enza, i figli Mario con Stefania e Susanna con Bruno, le adorate nipoti Martina e Roberta, i parenti e quanti lo hanno conosciuto.

