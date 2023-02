Online le graduatorie per il contributo integrativo.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Olbia ha reso noto ai cittadini che hanno presentato domanda per accedere al contributo denominato “Bonus Energia – Gas – Canone di Locazione” che la graduatoria definitiva degli ammessi e l’elenco degli esclusi sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune.

Le graduatorie per motivi di tutela della privacy sono state pubblicate omettendo i dati personali. Gli interessati potranno verificare la propria posizione in graduatoria presso l’Ufficio del Front office dei Servizi Sociali in via Perugia 3 o rivolgendosi al seguente recapito telefonico: 0789/52172.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui