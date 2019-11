Il guasto alla condotta di Abbanoa.

Un brutto risveglio a Olbia per chi questa mattina si è alzato per iniziare la propria routine quotidiana, scoprendo che manca un elemento essenziale che si dà spesso per scontato. Non c’era l’acqua, infatti, in gran parte della città. Un disagio a cui difficilmente si può porre rimedio se non attaccando le proprie riserve d’acqua in bottiglia.

Il passo successivo è capire per quanto tempo durerà questo disagio. Inizia una febbrile ricerca di una qualsiasi informazione sui siti del comune o quello di Abbanoa. Tuttavia, in questo caso, nessun avviso è stato emesso, almeno in mattinata ed il sito di Abbanoa non era stato ancora aggiornato.

Sui social si condivide il disagio e si cerca conforto da chi è nella nostra stessa situazione. In realtà, il motivo per cui manca l’acqua è un guasto improvviso in località Truddas che coinvolge una condotta adduttrice che fornisce d’acqua l’impianto di Colcò. Da qui, l’acqua arriva ad Olbia.

Il guasto è stato rilevato durante un’indagine sulle possibili cause di un flusso scarso. Purtroppo si tratta di un evento eccezionale, impossibile da prevedere. Abbanoa sta già lavorando per riparare il guasto nel più breve tempo possibile.

