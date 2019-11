Crolla il tetto della casa mentre sta dormendo, illesa una donna

Il cedimento probabilmente è stato causato dalle piogge.

Poteva avere avere conseguenze ben peggiori il crollo del tetto di un’abitazione di Siliqua.

Stamattina erano da poco passate le 6 quando il tetto della cucina della casa è ceduto, probabilmente a causa del maltempo e delle incessanti piogge di questi giorni.

Fortunatamente la donna che ci abitava stava dormendo in camera da letto, quando è stata svegliata di soprassalto dal crollo della parte del tetto della cucina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza la zona e per le verifichie strutturali.

