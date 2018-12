Mancano i vaccini per la popolazione.

A Olbia mancano il 60% dei vaccini antinfluenzali necessari. Questa è la denuncia di Mauro Pili, l’ex deputato di Unidos. “I vaccini arriveranno a campagna quasi conclusa, verso Natale. Mancherebbero più di 20.000 dosi”- dice Pili, in una nota stampa- “Non si sa per quale ragione ma ad Olbia manca il 60% dei vaccini antinfluenzali necessari a coprire la popolazione a rischio“.

Una situazione sicuramente da non sottovalutare considerato che la campagna antinfluenzale si sarebbe dovuta concludere a fine dicembre. Secondo le indicazioni nazionali l’avvio sarebbe dovuto avvenire dopo il 15 ottobre. “Dietro questa situazione ci sarebbe una mancata programmazione delle esigenze e della stessa campagna, la ditta vincitrice dell’appalto ha infatti comunicato di non essere più in grado di fornire i quantitativi pattuiti e ha praticamente lasciato scoperte due asl, quella di Olbia e Oristano” conclude Pili.

