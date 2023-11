Il marciapiede distrutto di via Roma sarà ripristinato: i lavori a Olbia

Il marciapiede di Olbia era stato distrutto da un albero.

Era stato appena costruito, ma a causa del maltempo era diventato inagibile. Ora il marciapiede di via Roma a Olbia, distrutto da un albero caduto, sarà ripristinato. L’8 novembre scorso è stata firmata un’ordinanza che riguarda i lavori sul marciapiede.

I lavori saranno eseguiti dal 15 al 17 novembre 2023, come indica l’ordinanza, che impone dal numero civico 192 al 200 l’installazione di una segnaletica stradale provvisoria che permetterà alla ditta di eseguire l’intervento. L’ordinanza dunque impone il restringimento della strada con la riduzione della corsia di marcia.

Ci sarà un senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori, con utilizzo di lanterne semaforiche mobii o, in altenrativa, movieri appartenenti all’impresa esecutrice, dotati di palette di segnalazione bifacciali. Ci sarà inoltre il divieto di sosta in prossimità, in corrispondenza e sul lato opposto al cantiere, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva. Cambia anche la segnaletica per i pedoni, che dovranno passare sul lato opposto del cantiere.





