Disagi per i disabili sul marciapiedi del lungomare di Olbia

Disagi per i marciapiedi di Olbia.

Sul lungomare Isola Bianca di Olbia è impossibile salire sul marciapiede se si è in carrozzina. Il dissesto, causato dalle radici di un pino, lo ha reso impraticabile e pericoloso per gli utenti affetti da disabilità, ma anche per i genitori con i passeggini.

Una scena, che conferma i disagi su quel tratto di strada, è accaduta in questi giorni, dove una donna che trasportava un’anziana in sedia a rotelle in viale Isola Bianca, non riusciva a farla salire. Queste difficoltà diventano ancora più drammatiche quando gli utenti in carrozzina devono percorrere da soli il marciapiede. Non è l’unico ad Olbia ad essere poco adatto per le persone con le stesse problematiche. In città la maggior parte degli spazi pedonali non rendono facile la vita di questi utenti, anche nel centro storico.

In gran parte di Olbia i marciapiedi sono troppo stretti e piccoli per far passare le carrozzine, in altri casi danneggiati, oppure intralciati dalle auto. Così per chi è affetto da disabilità o per chi è un genitore diventa praticamente quasi impossibile camminare a piedi per Olbia. Una situazione che è presente da anni e che purtroppo ancora non è stata del tutto risolta. Solo dai lavori più recenti si notano gli scivoli per le sedie a rotelle, nelle opere meno recenti inesistenti. E i pochi che ci sono peccano di manutenzione, come il caso del marciapiede del lungomare Isola Bianca, danneggiato da un pino.

