Direttrice delle Poste di Olbia premiata come “Maestro del Lavoro”

Nuovo premio per Maria Branchini delle Poste di Olbia.

Maria Branchini è stata insignita del premio “Maestro del lavoro” e ha ricevuto una Stella al Merito. In concomitanza con il 100° anniversario della “Stella al Merito del Lavoro”, celebrato in modo solenne dal Presidente della Repubblica al Quirinale e dal MIMIT con l’emissione di un francobollo commemorativo, si è svolta stamani la cerimonia per il conferimento della prestigiosa onorificenza presso il Palazzo Regio a Cagliari.

Maria Branchini è la direttrice dell’ufficio postale di via Cherubini e lavora nell’azienda a Olbia dal 1995. Ai dipendenti di Poste Italiane, su tutto il territorio nazionale la commissione istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato 65 Stelle al Merito, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli ricoperti in azienda.



Dedicato ai 100 anni della “Stella” ed emesso oggi 5 dicembre dal Ministero delle Imprese e del Made in

Italy, Il francobollo commemorativo appartiene alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”. Relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€, il francobollo è stato stampato con tiratura di duecentomilaquattro esemplari. Il bozzetto è a cura di Maria Carmela Perrini.

La vignetta raffigura un particolare degli edifici del cortile e il Torrino del Quirinale, punto più alto del palazzo, dove svetta la bandiera italiana affiancata da quella dell’Unione Europea e dallo stendardo presidenziale. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo del 100° anniversario dell’istituzione dell’onorificenza “Stella al Merito del Lavoro”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili anche presso i 12 uffici postali sardi con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” delle maggiori città italiane e sul sito filatelia.poste.it

