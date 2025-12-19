La storica maestra Maria di Olbia compie 100 anni

Maria Fadda raggiunge il traguardo storico dei cent’anni.

Olbia è in festa per i cent’anni di Maria Fadda, storica maestra delle scuole elementari di San Simplicio. A festeggiare questo traguardo il Comune di Olbia, dove il sindaco Settimo Nizzi è andato a farle visita regalandole una pergamena. Zia Maria è molto attiva a Olbia: direttrice della Caritas parrocchiale di San Simplicio per oltre 40 anni, per circa venti anni ha svolto volontariato assiduo presso la Croce Bianca di Olbia.

Donna di fede, ha insegnato catechismo per oltre trent’anni a San Simplicio ed ha dedicato la sua vita al prossimo. Olbiese di adozione è nata a Thiesi il 7 dicembre 1925, oggi vive nella comunità integrata per anziani di Telti.

Vedova giovanissima, ha cresciuto da sola 4 figli: Francesca, Pietro, Salvatore e Giovanni Agostino. Purtroppo sono venuti a mancare Giovanni Agostino e Pietro, quest’ultimo docente di economia e noto commercialista di Olbia, morto il 7 marzo scorso a 65 anni per un male incurabile. Appartiene ad una famiglia numerosa: dodici figli nati, solo otto hanno superato i primi momenti di vita. Maria Fadda è l’ultima vivente dei suoi fratelli.

