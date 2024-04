Olbia, la Marina di Tilibbas convoca l’assemblea della cooperativa

Assemblea della cooperativa.

La cooperativa Marina di Tilibbas di Olbia, presieduta da Antonio Biddau, convoca l’assemblea ordinaria dei soci, in programma per il giorno 16 aprile, alle ore 18.30, in via dei Lidi n.11 . L’assemblea ordinaria ha i seguenti punti: approvazione del bilancio consuntivo 2023, approvazione del bilancio preventivo 2024, varie ed eventuali.

Possono intervenire all’assemblea con diritto di voto tutti coloro che risultano soci della cooperativa per esplicita ammissione ex delibera CdA di data odierna. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio, previa delega scritta.

