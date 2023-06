Olbia, la Marina di Tilibbas si prepara “Sia e Voga”

Tutto pronto per il 1 luglio.

C’è grande attesa alla Marina di Tilibbas, in uno dei quartieri storici di Olbia, per la manifestazione sportiva “Sia e voga”. L’evento si terrà, in due date, il 1 luglio e il 22 luglio, alle ore 17, sul porticciolo di via dei Lidi. Andrà in scena la sfida tra i chiattini terranovesi.

L’evento è organizzato dalla Marina di Tilibbas con il patrocinio del Comune di Olbia. Per la partecipazione alla manifestazione, sono aperte le iscrizioni per gli equipaggi presso il Bar Cumpai Giuanni in via dei Lidi.

Dopo la manifestazione sportiva verranno offerte le tradizionali cozze di Olbia e seguirà l’intrattenimento da parte della famosa band olbiese i Jolly Rogger. Sarà una grande emozione ascoltare dal vivo la band sul palco della Marina di Tilibbas dopo ben 4 anni di stop e soprattutto perché quest’anno i Jolly Rogger compiono 33 anni, il loro esordio è stato nel 1990.

