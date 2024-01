I testimoni scagionano Ragatzu: “Mai visto aggressioni alla ex”

La versione dei testimoni al processo contro Ragatzu.

I testimoni, quelli con i quali la presunta vittima di violenze da parte del bianco Daniele Ragatzu si era rivolta per raccontare i fatti, hanno dichiarato che non hanno mai assistito a episodi. Le cinque persone informate sui fatti, sono state convocate in aula dalla Procura di Tempio Pausania, scagionando il calciatore dell’Olbia.

In particolare, sono la cugina della presunta vittima, il marito e due colleghi della donna, nonché amici. Tutti e cinque dichiarano di non aver assistito ad aggressioni o violenze da Ragatzu e che la ex compagna non avrebbe mai inviato messaggio o foto sulle botte che avrebbe ricevuto dal bianco. I testimoni hanno riferito che l’amica ha raccontato di aver subito violenze durante la convivenza, dopo che i due si erano separati.

Ma la difesa ha rilevato delle contraddizioni da parte dei cinque testimoni, i quali hanno raccontato che la famiglia della donna era disperata per i presunti abusi, ma nessuno l’ha raggiunta a Olbia nei nove mesi in cui sarebbero accaduti gli abusi domestici. I testimoni hanno detto che la giovane era sparita e poi ricomparsa trasandata, ma l’avvocato del bianco, Filippo Pirisi, ha notato contraddizioni nei racconti, perché sostenevano di non averla più vista in quei mesi.

La vicenda è nata dopo la denuncia della donna, su fatti avvenuti tra l’ottobre 2016 e 2017, quando la trentenne era incinta del loro figlio. La prossima udienza si terrà il 7 marzo, con altri testimoni del pubblico ministero.

C’è anche un altro processo in corso: il calciatore ha infatti denunciato il padre della presunta vittima per calunnia e falsa testimonianza, accuse legate alla deposizione dell’uomo nel procedimento per stalking, durante la quale aveva ritrattato sostenendo che tutta la vicenda è una messa in scena organizzata da lui, sua moglie e sua figlia.

