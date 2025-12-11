Olbia dice addio a Mario Solinas, lascia due figli

Addio a Mario Solinas.
Olbia dice addio a Mario Solinas. Se ne è andato all’età di 83 anni il pensionato, molto conosciuto in città, marito e padre di due figli. Originario di Buddusò si era trasferito a Olbia da parecchi anni, dove lavorava e viveva con la sua famiglia.
Ad annunciare la scomparsa dell’anziano è la sua famiglia. Il funerale di Mario Solinas si svolge oggi, 11 dicembre, alle ore 16, nella Basilica di San Simplicio, a Olbia. Qui parenti, amici e conoscenti daranno l’ultimo saluto al pensionato.