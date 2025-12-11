Capodanno da più di un milione per Olbia, i cachet di Mengoni e Lazza

La notte di Capodanno con Mengoni e Lazza a Olbia è faraonica.

Costa un milione e 200mila euro il Capodanno di Olbia, che quest’anno si terrà all’Isola Bianca. Per la notte di San Silvestro il Comune ha puntato su due nomi molto importanti della musica italiana e molto amati dai giovani: Marco Mengoni e Lazza. Il costo, approvato dalla Giunta, suggerisce un impegno altissimo per le celebrazioni di fine anno in città.

La cifra è composta dal cachet stellari dei due artisti, ai quali va gran parte degli investimenti (350mila euro a Mengoni e 200mila euro a Lazza), il dj set di RDS e i fuochi d’artificio sull’imponente golfo di Olbia. L’investimento economico riguarda anche il palco, la sicurezza per cui il Comune ha speso molto per garantire che gli spettacoli si svolgano serenamente. La novità di quest’anno è sicuramente il cambio di location. A causa dei lavori sul Molo Brin, per la realizzazione di un porto turistico per maxi yacht, lo spettacolo si svolgerà nel primo molo dell’Isola Bianca. Si tratta di una zona poco distante dai festeggiamenti degli scorsi anni e a pochi metri del corso Umberto.

