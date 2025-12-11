La raccolta della plastica ad Arzachena è stata sospesa.

Il Comune di Arzachena segnala che domani, venerdì 12 dicembre, il servizio di raccolta porta a porta della plastica non sarà effettuato, a causa di una situazione di emergenza che interessa non solo il territorio locale, ma l’intero sistema nazionale ed europeo. Gli impianti principali destinati allo stoccaggio e al recupero della plastica risultano saturi: i camion della De Vizia e l’ecocentro comunale di Cannigione hanno raggiunto la capacità massima, impedendo di conferire ulteriori materiali fino a quando le scorte non saranno smaltite nei centri di raccolta regionali e nazionali.

L’amministrazione invita i cittadini a contribuire a mantenere il decoro urbano, evitando di esporre i sacchi di plastica e conservandoli temporaneamente in casa o in giardino fino a venerdì 19 dicembre, quando è previsto il ripristino del servizio. Anche l’ecocentro di via Livorno a Cannigione non è attualmente in grado di ricevere plastica, quindi si raccomanda di non recarvisi.

