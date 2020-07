Gli studenti che hanno preso 100.

Una maturità insolita e inaspettata quella del 2020 che si svolta in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. A causa del Covid-19 non solo si sono adottate regolare particolari ma è saltato anche il rito dei quadri appesi nelle scuole per vedere il risultato finale.

Ma nonostante tutte le difficoltà, moltissimi studenti sono arrivati alla fine e alcuni di loro ha ottenuto un risultato eccellente.

Dal Liceo Scientifico Mossa, abbiamo: Carla Deiana, Sebastian Tonzanu, Federico Amadori, Gloria Carletti, Martina Anastasia Ghisu, Salvatore Ciriaco Maccioni, Chiara Santoni, Federica Casule, Bianca Curreli, Edoardo Piredda e Giulia Staico.

Dall’Istituto Tecnico Panedda: Emanuele Pio Frasconi, Yuri Steffani, Marzia Campus, Melania Pinna, Alessia Cossellu, Rita Ventroni, Francesca Caria, Mattia Gaias, Hui Ging Sun, Daria Boselli, Giorgia Deiana, Massimo Marche, Silvia Saggia.

Dal Liceo Artistico De Andrè: Chiara Flore.

Dal Liceo Classico Gramsci: Alessandra Porcu, Matteo Moro, Francesca Pasella, Gina Ventroni, Stella Deiana, Stefania Inzaina, Andreuccia Margherita Marotta, Sara Pileri, Erica Pilia.

Per quanto sia giusto elogiare gli studenti che hanno ottenuto un voto eccellente, non bisogna dimenticare che spesso un numero non sempre rappresenta la vita e la fatica del singolo studente. Perciò, auguri e congratulazioni a tutti i maturandi della nostra città.

