Lo street basket arriva a La Maddalena, nel nome di Kobe Bryant

Lo street basket sbarca a La Maddalena, nella frazione di Moneta, e arriva nel nome del leggendario Kobe Bryant. Il suo nome, i suoi colori dei Lakers e un suo disegno daranno vita al primo campo da streetball dell’arcipelago. Nella frazione di Moneta si potrà giocare tre contro tre a pallacanestro, ricordando il campione Nba scomparso proprio a gennaio di tre anni fa. “Lo avevamo annunciato in fase di programmazione, lo abbiamo fatto – annunciano dalla lista La Maddalena ripartiamo -. In soli sei mesi dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico/economica, l’approvazione del progetto esecutivo, l’approvazione del progetto definivo e dopo aver espletato la gara, sono stati affidati i lavori“.

Il campo sarà realizzato nello spazio verde dietro le scuole di Moneta, in via Benedetto Cellini. Non lontano dai campi di calcetto del centro sportivo Barabò e dagli spazi del Tennis club Moneta. “Un buon e sano modo per investire sullo sport outdoor – afferma la delegata allo Sport Milena Orrù -. Ma, al di là di questo, sarà una grande riqualificazione di un’area degradata che permetterà di creare un luogo per socializzare ed un servizio per residenti e turisti. In pochi mesi abbiamo espletato gli adempimenti burocratici adesso si corre per realizzare l’ennesima opera da consegnarla alla città”.

