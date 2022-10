I nuovi mezzi di Poste Italiane a Olbia.

Poste italiane viaggia sempre più “green” ad Olbia: sono stati infatti appena consegnati 10 nuovi mezzi elettrici presso il Centro di Distribuzione di via Giordania, per il recapito di corrispondenza e pacchi. Si tratta dei primi veicoli di questa tipologia a disposizione dei portalettere della cittadina gallurese.

Presso il Centro di distribuzione olbiese, che ha competenza, oltrechè su Olbia, anche su Berchideddu, Loiri Porto San Paolo, Porto Rotondo, San Pantaleo, Telti, Monti, Golfo Aranci, Padru, Vaccileddi e Sant’Antonio di Gallura, sono state inoltre installate 10 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 chilowatt, per la ricarica delle auto e dei furgoni.

Sale così a 20 il numero dei mezzi ecologici utilizzati quotidianamente dai portalettere della Gallura, se si considerano i 3 tricicli termici a basse emissioni e i 4 tricicli elettrici già in dotazione agli addetti al recapito di Olbia, a cui si sommano i 3 veicoli “hybrid” operativi a Tempio Pausania.

Poste Italiane conferma così, anche in Gallura e in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, la sua politica di sostenibilità ambientale finalizzata a promuovere iniziative e cultura a tutela della salvaguardia dell’ambiente.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 – aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan“.

