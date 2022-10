La Sardegna raddoppia la disponibilità finanziaria.

La Regione Sardegna è in attesa del giudizio positivo della Commissione europea sul Programma regionale Fesr 21-27, che dopo l’esame arriverà al giudizio finale entro 10 giorni. L’annuncio a Olbia nel corso del Por Fesr Sardegna.

Sono 6 le priorità principali del Programma, che ha una dotazione finanziaria quasi raddoppiata rispetto al precedente ciclo di programmazione dato che si passa da 930,9 milioni del 14-20 a 1 miliardo e 500 milioni di euro del 21-27 costituita da una quota di cofinanziamento Ue pari al 70% e da una quota di cofinanziamento nazionale, pari al 30% del totale. “Competitività intelligente, transizione digitale, transizione verde, mobilità urbana e sostenibile, Sardegna più sociale e inclusiva, Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale sono i punti cardine del programma“, sottolinea il presidente Christian Solinas.

“Nel corso di questi anni è cambiato il mondo e conseguentemente quindi anche la nostra visione del mondo – ha detto l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino che ha illustrato a Olbia l’evento annuale del Por Fesr Sardegna alla presenza della Commissione Europea -. Non a caso all’interno della programmazione 21-27 ci saranno spazi importanti per l’innovazione finalizzati a portare avanti progetti sempre più efficaci ed efficienti per o sviluppo sostenibile e forte delle nostre comunità. Abbiamo una grande sfida che ci aspetta: oggi dobbiamo cercare di capire come velocizzare e sburocratizzare, anche grazie alle riforme del Pnrr, per accelerare la nostra capacità di spesa, solo così potremo mettere in campo le misure e i progetti che cambieranno il volto della nostra Isola”.

Guardando alle voci più impattanti del programma, per la transizione verde sono previsti 522,10 milioni di euro; per la transizione digitale 160 milioni di euro, con un obiettivo da raggiungere: avere 450 imprese ad alta intensità digitale e tutta la popolazione regionale utente di prodotti e servizi digitali; per la competitività intelligente 340,12 milioni di euro. Il tema del cambiamento climatico è al centro delle politiche future: 550 milioni di euro del programma sono orientati a misure per il clima e l’ambiente.

L’assessore Fasolino ha accolto con favore le parole positive della referente della Sardegna del programma Fesr, Francesca Raimondi, presente all’evento annuale sui fondi europei in rappresentanza della Commissione europea sul lavoro di negoziato e discussione cominciato nel 2019 e portato avanti senza sosta dalla Regione.

