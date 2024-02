Salvini arriva a Olbia, incontro con i cittadini in zona industriale

Il ministro Matteo Salvini fa tappa a Olbia.

Dopo il suo tour in altri comuni della Sardegna, tra i quali Sassari, dove aveva parlato della discussa soluzione al problema della sicurezza del centro storico, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini arriverà a Olbia.

L’incontro con i cittadini è previsto per giovedì 22 febbraio, al Blu Marine, in zona industriale. Il ministro arriverà nel locale di via Capo Verde alle 17, dopo l’incontro con i cittadini che si terrà a Cagliari la mattina al mercato di via Quirra, alle ore 9.

Alle ore 20 invece Matteo Salvini è atteso a Nuoro, all’Ex.Mé-Struttura Multifunzione, in Piazza Goffredo Mameli 1.

