La Moby Legacy arriva a Olbia, offerte per celebrare il gigante del mare

Olbia accoglie il gigante del mare: la Moby Legacy è in porto

La nave Moby Legacy ha iniziato il suo servizio sulla rotta Olbia–Livorno e oggi è il suo primo giorno di lavoro sui moli galluresi. Imponenti le sue dimensioni: 237 metri di lunghezza per 32 metri di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate. Assieme alla Fantasy è il traghetto passeggeri più grande mai costruito al mondo. Ha una capacità di 3.000 passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile, ha annunciato la compagnia.

Per celebrare l’introduzione del nuovo traghetto Moby, che farà il suo viaggio inaugurale partendo da Livorno, la compagnia ha lanciato una promozione speciale: uno sconto del 17% per i passeggeri, le auto e le sistemazioni di coloro che prenoteranno un viaggio il 18 febbraio per le partenze dei traghetti Moby verso la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba, così come per le rotte di Tirrenia tra Napoli e Palermo fino alla fine dell’anno.

Questo sconto sarà applicato anche ai passeggeri che prenoteranno un viaggio con Tirrenia sulla rotta Genova-Porto Torres-Genova e sulla rotta Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al trenta settembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui