La morte di Giovanni Muzzetto.

Il suo sogno era quello di andare in pensione, acquistare una piccola barca e trascorrere sei mesi l’anno in Sardegna, per poi tornare in Toscana, regione che da oltre trent’anni lo aveva accolto. Giovanni Muzzetto, 60enne di Olbia, sarà cremato nel paese toscano di Gavorrano, dove da viveva con sua moglie Katia ed il figlio Lorenzo. Lavorava nel campo delle macchine per il movimento terra. Era un grande appassionato di campagna.

Ma nella giornata di ieri, Muzzetto ha dovuto cedere al Covid. Si era ammalato dopo un convivio a Pasqua e da allora ha iniziato a stare male. In Toscana aveva acquistato un appezzamento di terreno, nel quale faceva l’orto. Amava tantissimo la Sardegna e soprattutto Olbia, dove rientrava ogni volta che poteva e dove oggi in tanti lo piangono per la sua scomparsa.

