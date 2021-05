L’iniziativa di un’associazione a Caprera.

Una gara di nuoto a Caprera per salvare i cetacei. L’evento, che si terrà a settembre, è nato dall’idea di tre atleti per promuovere l’iniziativa di Sea Me, che si sta occupando di raccogliere fondi a tutela di delfini e balene.

L’iniziativa, chiamata Swim for Dolphins ha l’obiettivo di sensibilizzare la collettività per valorizzare il mare e promuovere la raccolta fondi di Sea Me Sardinia Onlus, che si occupa della conservazione dei cetacei, per acquistare un’imbarcazione per permettere ai biologi marini di svolgere la loro attività di monitoraggio e ricerca. Occorrono, dunque, 30mila euro per poter acquistare la barca. Gli atleti veneti Francesco Baldan, Riccardo Tigli e Marco Schilirò daranno via all’evento tra il 6 e il 12 settembre, nuotando per 23 chilometri da Cala Garibaldi. L’obiettivo dell’associazione Sea Me è tutelare delfini e balene che popolano la Gallura, attraverso attività che vanno dalla ricerca, la divulgazione scientifica e l’educazione ambientale.





(Visited 87 times, 87 visits today)