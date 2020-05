Le multe della Ztl a Olbia.

Sono 111mila e 138 i verbali emessi dal Comune di Olbia per la violazione delle norme della Ztl dall’entrata in vigore ad oggi. Chi ha fatto ricorso sono 4.135 cittadini di Olbia. Le contravvenzioni pagate sono circa 38.934 per più di 3 milioni 770mila euro incassati dal Comune.

Il sindaco Settimo Nizzi fa il bilancio dell’attivazione delle telecamere in centro. E sostiene che molti cittadini hanno fatto ricorso soltanto per motivi politici. “Ricordo le persone, che passavano nella Ztl solo per sfottere l’amministrazione comunale e postare sui social – ricorda il primo cittadino di Olbia -. Non dimentichiamoci il caso del ragazzo neopatentato che amava passare davanti a tutte le telecamere, aveva preso 53 multe e si era goliardicamente vantato sui social”.

Il progetto della Ztl è sempre stato in regola e ha reso il centro più attraente, spiega il sindaco. “Se non avessimo avuto il collaudo da parte del Ministero dei trasporti avrei dato ragione alle critiche mosse – aggiunge Nizzi -, ma non entro nel merito delle sentenze”.

