Addio al piccolo Gioele Putzu.

È il piccolo di Olbia Gioele Putzu la vittima della tragedia capitata questa sera a Ozieri, paese in cui abitano i suoi nonni materni.

Mentre giocava con altri due bambini nel campo di calcio “Meledina” della frazione di San Nicola, il piccolo Gioele è stato colpito dalla traversa di una porta, che per cause ancora da accertare gli sarebbe crollata addosso. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una porta da allenamento, una di quelle non fisse al terreno, che possono essere spostate per il campo. Due amichetti del bambino hanno subito dato l’allarme. I soccorritori hanno cercato per oltre un’ora di rianimare il bambino, ma non c’è stato nulla da fare.

Gioele era un piccolo campione di Judo, frequentava la nota palestra del maestro Angelo Calvisi di Kan Judo Olbia con cui aveva già vinto qualche medaglia nelle competizioni preagonistiche, e dove era presente anche ieri, sorridente come sempre.

