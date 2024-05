”Gin and dreams”, un prodotto artigianale tutto made in Olbia

Gin And Dreams è una nuova realtà di Olbia.

A Olbia nasce Gin And Dreams, una giovane realtà sarda dedicata alla produzione di gin artigianale di alta qualità. Il loro gin nasce da una lunga ricerca e passione per l’arte della distillazione, utilizzando esclusivamente ingredienti locali e processi artigianali che rispettano le tradizioni e l’ambiente.

L’idea nasce dalla passione per il territorio gallurese e per il gin, che si combinano in un sapore unico e inconfondibile. Il packaging è molto curato e rappresenta nella sua semplicità l’anima di un prodotto giovane e di alta qualità, che rivela la sua essenza. Curata è anche la campagna pubblicitaria, che mostra una delle spiagge più belle di Olbia, Pittulongu.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui