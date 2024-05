Schianto nella zona industriale di Arzachena, un’automobilista in ospedale

Incidente alle 19 ad Arzachena.

Intorno alle 19 ad Arzachena è avvenuto un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, un’auto è uscita di strada, finendo al centro della careggiata.

Sul posto, in via dell’artigianato, sono giunti i vigili del fuoco di Arzachena. La conducente, ferita e unica occupante del veicolo, è stata portata dal personale del 118 in elisoccorso all’ospedale di Olbia per accertamenti. Per cause da accertare l’autovettura, dopo essere uscita di strada, ha rimbalzato al centro della carreggiata. Sul posto anche personale del 118 e Polizia Locale di Arzachena.

