“Noi siamo sardi”, parte da Olbia l’iniziativa per i produttori locali

L’iniziativa dei produttori locali di Olbia.

Da Olbia una nuova iniziativa promette di rivoluzionare il panorama commerciale della Sardegna: “Ipermercati Produzione Regionale Senza Intermediari”. Questo ambizioso progetto, ideato dalla società locale Noi Siamo Sardi srls, mira a ridare il giusto margine di guadagno ai produttori locali, eliminando gli intermediari che spesso ne limitano i profitti.

Guidata da Agostino Sanna e Salvatore Nioi, Noi Siamo Sardi srls invita tutti i produttori locali della Regione Sardegna, dai coltivatori agli artigiani, a partecipare a questa iniziativa che promette di valorizzare e promuovere la produzione regionale a chilometro zero, sia alimentare che non alimentare.

Il progetto prevede l’apertura di Ipermercati di dimensioni significative, uno in ogni provincia italiana, dove saranno esposti e venduti esclusivamente prodotti provenienti dalla regione.

La Convention per discutere i dettagli del progetto e gettare le basi per la costituzione della S.p.a. si terrà domenica 26 maggio alle ore 15 presso la Sala “Ristoria da Gianky località Santa Cristina a Paulilatino”. Durante l’evento, i produttori e gli ospiti avranno l’opportunità di interagire con esperti del settore, tra cui un notaio, un avvocato e un commercialista.

L’obiettivo è ambizioso ma cruciale: raccogliere un milione di Euro di capitale sociale, fondamentale per avviare il progetto e aprire il primo Ipermercato in Sardegna che rappresenterà una vetrina esclusiva per i prodotti dei soci produttori.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Agostino Sanna tramite WhatsApp al numero 3295777377 o via e-mail all’indirizzo noisiamosardisrls@gmail.com.

