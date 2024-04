La sabbia di Budelli restituita dopo anni al Parco di La Maddalena

All’Ente Parco di La Maddalena arrivano sempre più buste con la sabbia rubata.

Rubano la sabbia dalla bellissime spiaggia di Budelli, a La Maddalena, ma ci ripensano. All’Ente Parco di La Maddalena ultimamente continuano ad arrivare buste di sabbia portata via da Budelli e altri paradisi dell’arcipelago.

Sarà la coscienza collettiva in crescita negli ultimi anni, anche grazie al grande lavoro di sensibilizzazione offerto dai social contro i furti di sabbia come souvenir delle vacanze avvenuti per tantissimi anni dalla Sardegna e dalla Gallura. “Questo gesto non è solo un atto di rispetto verso la natura, ma anche un potente promemoria del nostro impegno collettivo verso la conservazione e l’importanza di lasciare intatte le meraviglie naturali per le generazioni future”, fanno sapere dall’ente.

