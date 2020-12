L’inaugurazione della nuova Upim a Olbia.

Apre domani, giovedì 3 dicembre, in località Basa (dietro centro commerciale Terranova), il nuovo store della Upim di Olbia. Il negozio, su un unico piano, si estende su una superficie di 1500 metri quadri e per la sua realizzazione sono stati utilizzati materiali ecosostenibili privilegiando legno, ferro e vetro.

Sul nuovo store è possibile trovare capi di abbigliamento per adulti e bambini e articoli per la casa. ”La Upim è un luogo dedicato allo shopping per tutta la famiglia caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo – conferma la responsabile Giulia Saccardo – si tratta di un nuovo negozio dove Upim propone un’esperienza di shopping contemporanea, che si rivolge a un cliente attento, capace di mixare il desiderio con la necessità, con prezzi competitivi e capi di qualità. Il nuovo negozio di Olbia vuole essere un luogo dove il cliente possa sentirsi a proprio agio come se fosse a casa”.

(Visited 5.217 times, 5.217 visits today)