A Tempio chiudono 10 classi della scuola media.

A Tempio sospese in via prudenziale le attività didattiche in presenza per dieci classi della scuola secondaria di primo grado fino al 13 dicembre 2020 , essendo risultati positivi al virus tre dei suoi docenti.

Le classi interessate dalla misura preventiva sono le seguenti: 1^A, 1^B, 1^C, 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 3^A, 3^B e 3^G. A seguito di un confronto congiunto tra il sindaco Gianni Addis con il dirigente scolastico e il Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica, per il momento non si è ritenuto necessario adottare misure più drastiche quali la chiusura dell’intero Istituto ma non si esclude che ciò possa avvenire in seguito.

I contagi infatti sono circoscritti a un numero ristretto di docenti e non vi sono casi tra gli studenti. Inoltre le misure di prevenzione e sicurezza all’interno della scuola sono massime e finora si sono dimostrate efficaci.

“Mi sento di rassicurare tutti – ha commentato il primo cittadino – in quanto la situazione è costantemente monitorata e c’è un confronto continuo con le altre istituzioni competenti. Al lavoro di monitoraggio e controllo del Comune, della scuola e del Servizio di Igiene deve però accompagnarsi il puntuale rispetto da parte di tutti delle ben note regole di sicurezza e prevenzione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e l’igienizzazione frequente delle mani”.

“In questa situazione dobbiamo essere estremamente prudenti e ridurre allo stretto necessario gli spostamenti. Ancora una volta, mi rivolgo, in particolare ai ragazzi perchè limitino i contatti e i momenti di condivisione, e ai loro genitori chiedo di vigilare affinchè ciò accada”, ha concluso il sindaco Addis.

