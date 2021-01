La nuova fermata degli autobus a Olbia.

Una nuova fermata in zona Bandinu a Olbia. La nuova area di sosta si trova in via Ungheria, presso intersezione con via Imperia. Un potenziamento nato anche per rispondere alle richieste dell’Anav, l’associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, che in rappresentanza di alcune aziende di trasporto pubblico locale, aveva chiesto l’attivazione di alcune fermate.

Il quartiere di Olbia è cresciuto molto in questi anni e necessitava di maggiori punti che lo potessero collegare con le altre parti della città. L’associazione viaggiatori ha richiesto al Comune anche altre due fermate: una in via Tasso, di fronte alle palazzine, ed un’altra in via Roma.

(Visited 49 times, 49 visits today)